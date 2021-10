Tormented Souls kwam in augustus al uit voor de PlayStation 5 en pc, kort daarop gevolgd door de Xbox Series X|S versie op 7 september. Er werd toen gecommuniceerd dat het daarbij zou blijven, maar daar zag de uitgever tóch weer vanaf.

We zullen er wel even op moeten wachten, maar begin 2022 is het zover. De game komt dan alsnog uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Of de game dan ook tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar is, is nog niet bekend.

Heb je een PS5 en interesse in Tormented Souls? De game is momenteel in de PlayStation Store in de aanbieding voor slechts €15,99, waar de retail versie een adviesprijs heeft van €34,99. Dit is dus een prima deal. De actie is nog geldig tot 4 november.