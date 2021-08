Rockstar Games heeft onthuld dat Red Dead Online voorzien is van een nieuwe update die naast de nieuwe Call to Arms modus ook andere nieuwigheden heeft toegevoegd.

In Call to Arms moeten de spelers en hun bondgenoten verschillende locaties verdedigen tegen 10 waves aan vijanden. Ga tactisch te werk, want Blackwater, Fort Mercer, Valentine, Strawberry en MacFarlane’s Ranch kunnen aangevallen worden. Om de nieuwe modus vrij te spelen, moeten spelers in Red Dead Online hun lockbox openen en een nieuw telegram ontgrendelen, dat telegram moet je gebruiken om op eender welk moment aan de slag te gaan.

Als extraatje heeft men ook een nieuw Crime Contract toegevoegd waarbij je moet zorgen voor een afleiding om binnen te dringen in het hart van de Cornwall Kerosene & Tar in de Heartlands. Daarnaast zal je ook moeten rondsluipen in de haven van Saint Denis om geld te stelen van één van de rijkste mannen in de vijf verschillende staten.

Als laatste heeft men ook The Quick Draw Club NO.2 toegevoegd die beschikbaar is tot 6 september 2021 en heeft men spelers voorzien van een gloednieuwe outfit. Om de lancering van de update te vieren krijg je de komende dagen meer geld uit lockboxes en stashes. Wie bovendien een bezoekje brengt aan Sean Macquire, Joe, James Langton en Anthony Foreman krijgt binnen de 75 uur een extraatje van 100 dollar.