Twijfel je nog of Diablo II: Resurrected iets voor jou is? Dan kan je binnenkort de game testen voordat je tot aankoop overgaat. Er zijn namelijk twee beta’s onderweg, voordat de game in de winkel ligt.

Eerder deze week liet de Microsoft Store vermoedelijk doorschemeren dat de beta van Diablo II: Resurrected op 17 augustus van start zou gaan. Dit is niet het geval. Er zijn twee beta’s en de eerste zal 13 augustus beginnen en 17 augustus stoppen. Je kan hier alleen aan deelnemen als je een pre-order van het spel hebt. Het voorproefje is op 11 augustus al te downloaden.

De tweede beta gaat 20 augustus van start en zal duren tot en met 23 augustus. Hier kunnen gamers van alle platformen, behalve de Nintendo Switch, aan meedoen. Deze kan je op 17 augustus al op je harde schijf zetten, zodat je drie dagen later direct aan de slag kan.