Diablo II: Resurrected verschijnt binnen enkele maanden, maar Blizzard liet al eerder weten dat we van tevoren de game reeds zouden kunnen testen via een beta. Veel details kregen we hier niet over, maar een recent lek in de Microsoft Store heeft ons misschien wel de releasedatum van die beta gegeven.

Op de officiële pagina van de beta dook plots namelijk 17 augustus op als de releasedatum. Die datum is inmiddels van de pagina gehaald, maar het onderstaande screenshot dook op op Reddit.

Het is voorlopig nog wachten op een officiële bevestiging, dus neem je voorraad zoutkorrels er even bij. Diablo II: Resurrected verschijnt op 23 september voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.