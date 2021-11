Diablo II: Resurrected kwam in september uit en hoewel wij in onze review opmerkten dat de game wel degelijk vermakelijk kan zijn, zijn het vooral serverproblemen die het spel tot nu toe behoorlijk plagen. Enkele weken geleden kwam Blizzard met een uitgebreide verklaring over deze problemen, waarin de studio ook aangaf aan updates te werken.

Inmiddels is Diablo II: Resurrected weer van een nieuwe patch voorzien. Het gaat om een kleine patch die weer één van de problemen aanpakt. De game kon namelijk crashen wanneer spelers verbinding met de servers verloren of juist verbinding probeerden te maken. Die crashes zouden nu verleden tijd moeten zijn.

Buiten dit doet de update verder niks, maar gezien de verklaring van Blizzard zullen er ongetwijfeld nog meer updates aankomen. De nieuwste patch voor Diablo II: Resurrected is nu te downloaden op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De update verschijnt op een later moment voor de Nintendo Switch-versie van de game.