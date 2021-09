Later deze maand staat Diablo II: Resurrected op de planning en om helemaal in de demonische stemming te komen, heeft Blizzard een nieuwe trailer online gezet die het verhaal van de game introduceert. Alhoewel het verhaal voor de veteranen onder ons waarschijnlijk wel al bekend is, is een opfrisser altijd wel handig én de beelden zien er ook nog eens erg mooi uit.

Het gaat hier om een louter cinematografische trailer, dus verwacht geen concrete gameplay te zien. Onlangs kregen we wel al heel wat gameplay te zien, zoals de assassin, de necromancer, de druid, de amazon en de paladin.

Diablo II: Resurrected verschijnt op 23 september voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.