De release van Diablo II: Resurrected nadert met rasse schreden, maar voor het zover is, krijgen we eerst nog even een korte trailer voorgeschoteld, die ons de Amazon class voorstelt.

De gameplay van de Amazon is grotendeels hetzelfde gebleven ten opzichte van het origineel, maar uiteraard hebben haar moves een visuele upgrade gekregen. Ze blijft een gevaarlijke speelster op het veld, want met haar boog en speren kan ze vijanden al van ver aanvallen. Ook het design van de Amazon zelf is aangepast.

Diablo II: Resurrected verschijnt op 23 september voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en uiteraard pc. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.