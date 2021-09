De release van Diablo II: Resurrected komt nu wel heel dichtbij en dus maakt Blizzard Entertainment ons alvast lekker met korte trailers, die de diverse classes in de spotlight plaatsen. Zo werden we vanmorgen nog verwend met de trailer voor de Necromancer en we hebben eerder al de Paladin, Amazon en Druid voorbij zien komen.

Met de onderstaande trailer, die de Assassin toelicht, is de set compleet en kunnen we alvast kiezen met welke klasse we het als eerste gaan opnemen tegen Diablo zelve.

Diablo II: Resurrected lanceert op 23 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Voor welke class ga jij?