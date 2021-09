Blizzard Entertainment is aan de lopende band trailers aan het uitbrengen van de verschillende klassen die in Diablo II: Resurrected present zijn. Na de Amazon klasse, Paladin en andere, is het nu de beurt aan de Druid.

De Druid is in staat om spreuken uit te voeren op basis van de natuur, kan monsters aanroepen en veranderen in een weerwolf, wat er best imposant uitziet. Check het voor jezelf in de trailer hieronder.

Diablo II: Resurrected verschijnt op 23 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.