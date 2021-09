De afgelopen tijd is Blizzard Entertainment druk bezig met het uitbrengen van korte trailers die de verschillende klassen in Diablo II: Resurrected introduceren. De Barbarian, Sorceress, Paladin, Amazon, Druid hebben we al gehad. Vandaag is het de beurt aan de Necromancer. Deze gezellige vent beschikt over magische spreuken, waarmee hij vijanden vervloekt en vergiftigd. Daarnaast kan hij een leger skeletten of Golems het vieze werk voor hem laten doen.

In de trailer hierboven kun je de Necromancer aan het werk zien. Inmiddels zijn er zes klassen geïntroduceerd, waardoor alleen de Assassin nog overblijft. Met wie gaan jullie aan de slag? In de alpha ben ik met een Barbarian begonnen, maar voor de beta heb ik met een Amazon gespeeld. Lang hoeven we in ieder geval niet meer te wachten. Diablo II: Resurrected lanceert op 23 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.