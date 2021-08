Chivalry 2 had vlak voor de release met nog wat uitstel en problemen te maken en inmiddels is deze game in juni dan eindelijk verschenen. Middeleeuwse veldslagen komen in deze game constant voor en dat resulteert in bruut geweld tussen ridders die elkaar het liefst een kopje kleiner willen maken. Dat bloedbad zal nu vervolgd gaan worden op twee nieuwe mappen in de eerste grote update voor de game.

In deze update worden allereerst twee nieuwe mappen toegevoegd aan de game. De eerste map – genaamd Galencourt – is een op doelstelling gebaseerde map en je zult hier de omringde stad moeten belegeren. De stad is vrij groot en bestaat uit meerdere onderdelen, zoals een haven waar er ook tot de dood erop volgt gevochten kan worden. Courtyard is de tweede map en deze focust zich meer op Team Deatchmatch, Free-For-All en de gloednieuwe Arena modus.

Arena brengt het grootschalige conflict terug naar een intense 3v3 match en is vooral op de competitieve spelers gericht. Het team dat als eerste vijf rondes weet te winnen mag zichzelf de winnaar noemen. Verder komen er ook een flink aantal customisation opties met zich mee en de geliefde Arrow cam keert terug voor de scherpschutters onder ons. Hieronder kan je een trailer bekijken die de Galencourt duidelijk in beeld brengt.

Voor alle patch notes van deze gratis update kan je hier terecht.