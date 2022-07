Op zoek naar grootschalige middeleeuwse gevechten? Dan kom je al snel terecht bij Chivalry, de online multiplayer franchise die twee teams tegenover elkaar zet in bloedige gevechten. Ondertussen is Chivalry 2 al meer dan een jaar uit, maar zit het spel nog vol leven. In de meest recente developer diary geeft Torn Banner Studios een glimp van wat spelers te wachten staat in de komende maanden.

In de afgelopen maanden werd het spel al verrijkt door middel van gratis updates met een nieuwe factie, maps en je kan nu zelfs te paard vechten. Een gezonde dosis content dus voor een game die toch erg afhankelijk is van zijn playerbase.

In de video krijgen we de Hippodrome kort te zien, een nieuwe map waar spelers te paard het gevecht aan kunnen gaan. Dit is niet alles, zo zal er ook een besneeuwd gebied worden toegevoegd, de eerste van zijn soort in Chivalry 2 en een nieuwe dolk genaamd de Katar.

Om de vitaliteit van het spel te versterken zal Torn Banner Studios ook cross-play toe gaan voegen, zodat spelers de strijd aan kunnen gaan zonder geketend te zijn aan een specifiek platform. Een welkome additie, vooral voor zij die vrienden hebben die op andere platformen actief zijn.

De ontwikkelaars benadrukken dat Chivalry 2 een nieuw hoofdstuk is ingegaan en er nog veel meer aan de horizon ligt voor de multiplayer game. Wat vind jij van Chivalry 2 en de ondersteuning die het team biedt aan deze game?