The Blair Witch Project was een film die destijds erg overtuigend was, waardoor deze menig bioscoopganger de stuipen op het lijf wist te jagen. De film was zo populair dat nog niet zo lang geleden de horror ervaring ook als game verscheen. De game slaagde er bij vlagen in dezelfde rillingen te bezorgen, zoals je in onze review kunt lezen. Vond je de game nog niet eng genoeg? Dan kan je nu met de VR-versie aan de slag.

Eerder schreven we al over een VR-versie van Blair Witch, maar dat nieuws ging enkel over de Oculus Rift release. Nu is de Blair Witch: VR Edition per direct beschikbaar voor PlayStation VR en dat wordt uiteraard gevierd met een nieuwe trailer. De trailer laat duidelijk zien wat voor nieuwe features er aan te pas komen. Zo voelt Bullet – jouw trouwe viervoeter – veel realistischer aan en je kunt deze nu ook aaien, van snacks voorzien en nog meer.

Mocht je interesse hebben in deze versie van Blair Witch, dan kan je via deze link direct naar de PlayStation Store toe. Voor €4,99 extra kan je de Deluxe Editie aanschaffen die een digitale soundtrack en artbook met zich meebrengt.