De populariteit van de Monster Hunter franchise is de laatste tijd erg zichtbaar. Zo verscheen onlangs nog Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin voor de Nintendo Switch die in onze review prima wist te scoren. Daarvoor kwam de franchise al naar het witte doek met de Monster Hunter film en ook Netflix gooit daar nu een schepje bovenop.

Netflix kondigde de geanimeerde film in juli aan en dit nieuwe avontuur is nu op Netflix beschikbaar. In Monster Hunter: Legends of the Guild zien we hoofdpersoon Aiden – een jonge en onervaren Hunter – zich ontwikkelen tot een beter krijger. Hij heeft dan ook geen keus, want een Elder Dragon vernietigt op zijn trektocht al de omringende natuur en zo lijkt zijn dorp ook op het menu te staan.

Benieuwd hoe dit avontuur zich verder ontrafelt? Kijk dan zeker even de onderstaande trailer van Monster Hunter: Legends of the Guild.