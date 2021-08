Heb je geen idee wat je moet spelen dit weekend, laat je dan verleiden door de Free Play Days van Microsoft. Als Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnee krijg je dit weekend een aantal extra games gratis voorgeschoteld.

Vorig weekend was het ook al raak met een aantal toppers die gratis te spelen waren als abonnee, en ook dit weekend is er weer een nieuw aanbod. Voor meer info over Battlefield 4, Neon Abyss en AO Tennis 2 check je de Xbox Wire.

Geïnteresseerd in één of meerdere van de games? Download ze dan via deze link. Nog geen lid van Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate? Via deze link schaf je zo’n abonnement gemakkelijk aan.