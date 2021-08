Microsoft is behoorlijk zijn best aan het doen en dat komt toch wel grotendeels door Phil Spencer. Sinds de beste man het hoofd van de Xbox afdeling is, trekt hij een zeer ambitieuze visie door. De visie dat gaming voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat het uiteindelijk niet moet uitmaken op welk platform je speelt. Een service die hier natuurlijk een grote rol in speelt is Game Pass, die je kan combineren met xCloud. Een grote bibliotheek aan games die je niet alleen native op je console of pc kan spelen, maar dus ook kan streamen naar verschillende andere apparaten.

Zo is je (Samsung) tv of mobiel een prima platform om games op te streamen via xCloud, maar daar houdt het voor Phil niet op. In een bericht dat wij afgelopen week geplaatst hebben, gaf Phil Spencer aan dit plan verder door te willen trekken en de mogelijkheid om Xbox content op zoveel mogelijk platformen aan te bieden na te streven. Het hekelpunt hierin is dat de overige gesloten platformen nog niet open staan om Game Pass met open armen te ontvangen, terwijl Phil Spencer dit wel graag zou willen.

De visie dat alles te spelen valt op elk platform, is een lastige maar mooie visie. Althans, voor de consument wordt het daarmee erg makkelijk gemaakt. Als wij even van een scenario uitgaan, 5 tot 10 jaar in de toekomst, waarbij de meeste belemmeringen uit de weg zijn, dan hoef je enkel als consument een platform te kiezen wat het beste in/bij je set-up past, om zo de games te spelen die jij wilt. Wil je op tv spelen, liever een handheld of toch liever streamen? De content zal in elke vorm dan toegankelijk zijn en blijven. Maar waar spelen de exclusives hier dan nog een rol in?

Elk bedrijf moet zijn unieke selling point blijven behouden en zeker met originele content zien te komen. Maar uiteindelijk heeft niemand zin om een enkel platform voor rond de €500,- te kopen voor slecht een enkele game. Met de visie van Phil Spencer is exclusiviteit misschien een factor wat hier het meeste onder kan gaan lijden, maar ook de consoles van verschillende andere bedrijven. Want waarom zouden Sony of Nintendo zich niet uitsluitend kunnen ontfermen over de software, terwijl Xbox de hardware voorziet. Je koopt bijvoorbeeld een gameconsole, maar via verschillende Stores van huidige consolehouders kan dan exclusieve content van die partijen gekocht worden. Dit zonder belemmeringen van verschillende consoles aanschaffen, cross-platform barrières en dergelijke. Je koopt de controller naar keuze en de software naar keuze en je bent klaar.

Hoewel het allemaal zeer hypothetisch is, is de visie van Phil Spencer natuurlijk voor nu heel erg relevant en alles kan nog gebeuren deze generatie. De stelling van deze week is daarom dan ook dat de visie van Phil Spencer exclusiviteit in gevaar brengt. Maar daar tegenover staat dan wel weer dat geen enkele gamer een belemmering meer zal ervaren en zich enkel zorgen hoeft te maken over de keuze van eigen games. Hoe denk jij erover? Laat het hieronder weten!