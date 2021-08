Je kan Bugsnax al op de pc spelen, maar je kan het spel alleen aanschaffen in de Epic Games Store. Als je als pc-gamer geen fan bent van deze digitale winkel en daardoor de titel van Young Horses bent misgelopen, dan kan je volgend jaar alsnog met de game aan de slag.

Bugsnax kwam op 12 november 2020 uit voor de PlayStation 4, 5, en pc via de eerder genoemde Epic Games Store. In 2022 zal de game ook via Steam aangeboden worden. De ontwikkelaar laat weten dat er ook nog een aantal ‘verrassingen’ in de pijplijn zitten omtrent Bugsnax, maar welke dit zijn wordt later bekendgemaakt.

Meer over Bugsnax lees je in onze review en daarvoor kan je hier terecht.