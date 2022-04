Spelers die met smart zaten te wachten op het verzamelen van (nog) meer smaakvolle insecten, mogen zich gelukkig prijzen. Na een tijd van exclusiviteit op de PS4 en PS5, is Bugsnax nu namelijk ook beschikbaar voor andere platformen. Naast deze release op de Xbox, Nintendo Switch en pc, is er voor iedereen nog meer content beschikbaar via de The Isle of Bigsnax uitbreiding.

Zoals de titel al suggereert, zijn de Bugsnax groter dan ooit tevoren en in nog meer soorten en maten te vinden in dit nieuwe gebied. Om deze kleurrijke beestjes te vangen moet je ze eerst een formaatje kleiner maken met de Shrink Spice. Uiteraard levert dit ook nieuwe puzzels, uitdagingen, vrolijke NPC’s en meer op.

Benieuwd hoe de uitbreiding eruitziet? Bekijk dan zeker even de launch trailer hieronder.