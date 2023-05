De charmante titel Bugsnax is er een die flink heeft geprofiteerd van de lancering van de PlayStation 5. De game was destijds namelijk een van de eerste titels voor de console die je met jouw PlayStation Plus abonnement gratis binnen kon halen. Zo kwamen gamers erachter dat een game die er op het eerste gezicht misschien wat vreemd uitziet toch erg vermakelijk kan zijn.

Inmiddels heeft Bugsnax zijn weg gevonden naar zo’n beetje elk gaming gerelateerd platform, maar nog niet de smartphones. Deze zomer zal Bugsnax dan ook zijn opwachting gaan maken op iOS-toestellen. Over een eventuele Android-versie is met nog geen woord gerept. De iOS-versie zal vanzelfsprekend een touchscreen besturing kennen, maar ook zal de game op mobiel een hoop losse controllers ondersteunen.

Mocht je jouw geheugen met betrekking tot Bugsnax nog even willen opfrissen, lees dan vooral onze review er op na.