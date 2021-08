Je houdt ervan of je vindt het helemaal prut; we hebben het dan over Stardew Valley. Hoe je ook over deze game denkt, Microsoft zal het spel aankomende herfst toevoegen aan Xbox Game Pass voor console en pc.

De ‘open-ended countrylife RPG’ stamt alweer uit 2016, maar wordt nog steeds voorzien van updates en nieuwe content. Menig gamer heeft tientallen, zo niet reeds honderden uren in Stardew Valley geïnvesteerd. Het is dus wellicht een idee om straks in de herfst de game toch even uit te checken via Xbox Game Pass.

Niet bekend met de game? Check dan de trailer hieronder.