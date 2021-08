Op dit moment is er een technische preview van Battlefield 2042 bezig en hoewel niet de bedoeling, is gameplay daarvan online verschenen. EA haalt de beelden snel offline over het algemeen, maar zo hier en daar glippen er nog wat video’s doorheen.

Hieronder een aantal video’s van deze test, die enigszins een beeld van de gameplay geven. De nuance die hierop van toepassing is, is dat het nog ‘work in progress’ is, wat zoveel betekent als dat het niet per se representatief is voor het eindproduct.

Battlefield 2042 krijgt later nog een open beta en de release staat gepland voor 22 oktober. Op die datum verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Meer over de game lees je hier in onze preview.