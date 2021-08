Nu Call of Duty: Vanguard een eerste keer geteasd is in Warzone, zal de bal op vlak van gerelateerd nieuws stilaan echt aan het rollen gaan. Traditioneel krijgen we dan ook een hoop geruchten op ons bord. Vandaag bijvoorbeeld, en wel van de hand van een bekend Call of Duty leaker, Tom Henderson.

Henderson beweert dat maar liefst zestien van de vierentwintig geplande mappen met twaalf speelbaar zullen zijn, en wel in een zes-tegen-zes verhouding. Dit ligt betrekkelijk hoger dan de verwachte acht tot tien zes-tegen-zes mappen. Het blijft echter een gerucht, dus hou het zoutvaatje bij de hand.