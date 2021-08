Het is alweer even geleden dat Cyberpunk 2077 een significante update heeft gekregen, maar patch 1.3 is nu echt aanstaande. CD Projekt RED heeft namelijk het een en ander aan teasers gedeeld van wat de volgende grote update ter tafel zal brengen. Het gaat om een paar video’s die de veranderingen laten zien.

Zo zal de mini-map aangepast worden, waardoor je een beter zicht hebt op de omgeving terwijl je aan het rijden bent. Daarnaast wordt de ‘Personal Coaching’ optie toegevoegd wat in feite een nieuwe perk is waarmee je tegen een prijs je perks opnieuw kan inrichten, mocht je niet tevreden zijn met je eerdere keuzes.

Hieronder een drietal video’s die de komende verbeteringen/toevoegingen tonen. Rond de release zal de ontwikkelaar nog een volledig overzicht met patch notes uitbrengen. Die publiceren we uiteraard hier op PlaySense zodra die beschikbaar is.