Ongeacht op welk platform je games speelt, elke gamer kent Master Chief. Ook weten gamers wel een beetje te omschrijven hoe Master Chief, ofwel John-117, in het leven staat: gedreven, resoluut, onverbiddelijk en zeer heldhaftig.

Kiki Wolfkill, die aan het hoofd staat van Halo’s transmedia bij 343, vertelde aan IGN dat het heel anders is om een protagonist in een game neer te zetten ten opzichte van een tv-serie. En dan vooral als het om een actiegedreven shooter gaat. En dat is enerzijds ook logisch. Je gaat van de ene actiescène naar de andere, je bekijkt alles voornamelijk vanuit het oogpunt van Master Chief zelf en niet zozeer vanuit zijn omgeving.

“What we’re asking people to do with the show is to sort of sit back and say we’re going to present a side of Chief that you just don’t get to play in the game.”

“For the television series, you want to be able to do something new in Halo and we want people to be able to experience it differently and there’s such a responsibility.”

“In a first-person shooter, there is only so much of a character journey because of that wanting to maintain some of that character for people to pour into him or her,”