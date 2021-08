Adaptaties van videogames lijken de laatste tijd steeds meer hun weg te vinden naar filmzalen of streamingsdiensten, denk zo bijvoorbeeld aan de recente Monster Hunter: Legends of the Guild film of de succesvolle The Witcher reeks op Netflix. Netflix zou echter hun zinnen hebben gezet op nog een populaire franchise: Dishonored.

Alhoewel we al enkele jaren niets meer van de franchise hebben gehoord, zouden de populaire stealthgames binnenkort toch een comeback kunnen maken dankzij Netflix, aldus bronnen van Giant Freaking Robot. Er worden echter erg weinig details gegeven en uiteraard is dit niet officieel bevestigd.

Een Dishonered reeks of film zou echter geen gek idee zijn, zeker gezien de games al een sterrencast hadden van, onder andere, Carrie Fisher en Lena Headey. Toevallig liet de succesvolle schrijfster Gennifer Hutchison – bekend van Breaking Bad – bovendien vorig jaar weten dat ze erg graag een adaptatie van de franchise zou schrijven. Puur toeval of zit er wel degelijk meer achter? Eventuele updates lees je uiteraard hier.