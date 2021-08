Eerder lieten we jullie al weten dat Xbox Game Pass een hoop nieuwe games ontvangt, waaronder Myst op 26 augustus. Nu blijkt het hier niet om een simpele heruitgave van het origineel te gaan, maar om een volwaardige remake. Zo is de game van de grond af aan opnieuw opgebouwd in de Unreal Engine. Visueel gaat Myst er dus sprongen op vooruit. Niet alleen grafisch is het mooier, ook de belichting is verbeterd en er is ray tracing ondersteuning. Uiteraard is ook het geluid aangepakt.

Daar blijft het echter niet bij. Voor het eerst is de game in verschillende talen te spelen, inclusief bijpassende ondertiteling. Er zijn opties toegevoegd om je te helpen met spelen en je kunt nu foto’s maken zodat je wat hebt om op terug te vallen als je er bij een puzzel niet uitkomt. Myst is niet alleen beschikbaar op Xbox Game Pass, het komt ook uit voor de pc op zowel Steam, de Epic Games Store als GOG. Tot slot kun je Myst ook in virtual reality beleven met de Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Rift S en Quest via Oculus Link.