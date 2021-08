AWAY: The Survival Series wordt op 28 september digitaal uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en op pc via Steam. De fysieke versie voor de consoles volgt iets later op 1 oktober, zo kondigde ontwikkelaar Breaking Walls aan. Een Xbox One-versie van AWAY: The Survival Series staat ook nog op de planning, maar die heeft nog geen releasedatum.

De fysieke versie van de game is wereldwijd verkrijgbaar en bevat de volgende ‘extra’s’:

Digitale soundtrack – Gemaakt en gecomponeerd door de bekroonde Mike Raznick, die ook meewerkte aan BBC’s Life en Planet Earth II.

Digitaal artbook – 75 pagina’s met art en informatie over de game.

Augmented Reality Experience “growing out of the game” verpakking – Gemaakt voor de Green Game Jam 2021, in samenwerking met het klimaat- en bospartnerschap van de Verenigde Naties (UN-REDD) en de Playing for the Planet Alliance.

Plant bomen bij elke verkoop – Perp Games plant in samenwerking met Eden Reforestation Project twee bomen voor elk verkochte fysieke versie.

Fysieke ansichtkaart – Een fysieke ansichtkaart zit bij elke fysieke game.

