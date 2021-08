De grootste titel die Microsoft dit jaar gaat uitgeven is Halo Infinite. We weten nog niet alles over deze game, maar dankzij dataminers komen we steeds wat meer details te weten, gezien er het nodige in de technische test te vinden was.

Haloleaks heeft een tweet gepost die laat zien dat Halo Infinite hoogstwaarschijnlijk een fotomodus krijgt. Dit is namelijk te vinden in de data van de game. Tevens is naar voren gekomen dat er een custom games browser aanwezig zal zijn. Deze zat ook al in Halo 5: Guardians, maar die werd pas na meer dan een jaar na de oorspronkelijke release toegevoegd.

Nu biedt de aanwezigheid van deze data geen garantie dat deze features ook daadwerkelijk in Halo Infinite zullen zitten. Gezien dit populaire onderdelen zijn, lijkt de kans daartoe wel erg groot. Het is dan ook wachten op officiële informatie van Microsoft zelf.