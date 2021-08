Eerder deze zomer onthulde Electronic Arts Battlefield 2042, die zich in de toekomst zal afspelen zoals de titel al suggereert. Met Call of Duty: Vanguard gaan we echter weer terug in de tijd en bezoeken we het strijdtoneel van de Tweede Wereldoorlog. Twee totaal verschillende games die binnen het kader van het genre compleet andere dingen doen. Een interessante ontwikkeling, want waar de shooters vroeger heel erg aan elkaar gewaagd waren doordat ze een vergelijkbare opzet hadden, zijn die overeenkomsten zo goed als vervaagt.

Call of Duty doet natuurlijk steevast hetzelfde. Een singleplayer met een cinematisch verhaal waar je in zes uur doorheen fietst. De focus ligt immers op de multiplayer en in aanvulling daarop bevatten veel delen een Zombies modus. Het is nogal uitgekauwd, maar zolang men het blijft kopen gaan ze hier natuurlijk mee door. Ook mogen we jaarlijks een nieuw deel verwachten waar EA het juist over een andere boeg gooit.

Eens in de zoveel jaar komen ze met een nieuwe Battlefield en in die franchise hebben we inmiddels ook diverse oorlogen virtueel opnieuw kunnen beleven. In het verleden de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Eerste kwam aan bod. Daarnaast schuwde EA de verre toekomst niet en nu stappen ze weer in het futuristische. De Battlefield games bestonden vroeger ook veelal uit een single- en een multiplayer, maar dat eerste is bij Battlefield 2042 overboord gekieperd. Daarnaast hebben beide franchises zich aan Battle Royale gewaagd, waarbij Call of Duty met de tweede poging in de zin van Warzone echt potten heeft weten te breken waar EA nogal faalde met Firestorm.

Met Battlefield Portal introduceert EA ook een compleet nieuwe, innovatieve feature die het speelveld van Battlefield weleens grondig kan gaan beïnvloeden. Ongeacht de kwaliteit van beide shooters, valt niet te ontkennen dat EA in dat kader wel wat meer vooruitstrevend bezig is. Het contrast tussen de twee shooters dit jaar kon ook niet groter en dat is misschien wel gunstig. Ze concurreren immers qua content niet langer met elkaar, maar wel weer als shooter omdat beide franchises een compleet eigen pad bewandelen.

En dat is misschien wel goed, want in plaats van heel erg naar elkaar te kijken en het proberen beter te doen, krijgen we nu twee compleet verschillende shooters die elk op hun beurt iets unieks weten te brengen. Dat is goed voor de industrie, stuwt verdere innovatie én het is afwisselende content. Zodoende komen we bij de stelling van deze Jouw mening en dat is dat de twee franchises amper nog elkaars concurrent genoemd mogen worden.

Oké, op financieel vlak misschien wel. Beide uitgevers willen natuurlijk dat hun product beter verkoopt dan die van de ander, maar inhoudelijk is het dermate anders dat de twee franchises uitstekend naast elkaar kunnen bestaan omdat ze niet langer qua setting, onderwerp en gameplay in elkaars vaarwater zitten. Dat moet voor de liefhebber van het genre een geschenk zijn, nietwaar? Of ben je het er compleet mee oneens, denk je er anders over of wat dan ook… We horen het natuurlijk graag in de comments hieronder!