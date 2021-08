Neem even een duik terug in de tijd naar 2016. Microtransacties waren toen nog minder frequent aanwezig dan ze vandaag zijn en daar kwam plots ‘The Tomorrow Children‘ op het toneel, een ‘gratis’ game die erg hard leed onder het ‘freemium model’. De respons van het publiek was dan ook veelal negatief en sinds eind 2017 hebben we helemaal niets meer van deze game gehoord. Tot nu…

Op Twitter dook namelijk enkele dagen geleden de onderstaande tweet op van de ontwikkelaar van de game. Erg uitgebreid is die niet, maar het is wel een teken van leven:

Are there still any loyal comrades out there? pic.twitter.com/7AobtfAfQG — TheTomorrowChildren (@TTCGame) August 19, 2021

Deze tweet betekent misschien zelfs een revival van The Tomorrow Children, maar dat is uiteraard absoluut niet bevestigd. Wordt (misschien) vervolgd…