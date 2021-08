Vanmiddag lieten we weten dat de kans aannemelijk is dat Crusader Kings III naar consoles komt, dit blijkt te kloppen. Tijdens de Microsoft showcase is aangekondigd dat Crusader Kings III inderdaad in ontwikkeling is voor de Xbox One en Xbox Series X|S.

Of de game ook naar de PlayStation consoles komt is op dit moment niet helemaal duidelijk, maar dat is wel aannemelijk. Microsoft heeft bij de aankondiging tevens gemeld dat deze titel vanaf de release beschikbaar is via Xbox Game Pass. Wanneer de game uitkomt is echter nog niet bekend.