Het nieuwste deel in de Forza Horizon-serie laat niet lang meer op zich wachten, dus wordt het onderhand wel eens tijd dat we er achter komen hoe het doosje waar we in de winkel naar op zoek zijn er uit gaat zien. Naast de nieuwe Ford Bronco Badlands pronkt er straks op het doosje ook een schitterende Mercedes-AMG One.

Het beste van beide werelden dus zo’n beetje. Een Bronco leent zich perfect voor off-road racing, iets waar de Mercedes misschien wat meer moeite mee zal hebben. Maar op de weg zal de Bronco het behoorlijk moeten afleggen tegen dit AMG modelletje. Je weet in ieder geval wat je mag verwachten van Forza Horizon 5: Off-road én on-road racing. Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november aanstaande.