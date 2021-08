Helaas moeten we wat langer wachten op Horizon: Forbidden West, maar Guerrilla Games heeft ons nu wel een reden gegeven om opnieuw in Horizon: Zero Dawn te duiken. Update 1.53 is namelijk uitgebracht en die maakt het mogelijk om de game op de PlayStation 5 op 60 frames per seconde te spelen.

Daarnaast wordt de ‘Graphics’ modus uit de game gehaald zodra je die via backwards compatibility speelt, aangezien dat niet langer nodig is op de nieuwste console van Sony. Verder richt de update zich op wat performance issues, waardoor je nu een nog betere ervaring zou moeten hebben.

De patch notes van update 1.53 hieronder op een rijtje.