Games en collaboraties met populaire merken of namen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Fall Guys: Ultimate Knockout heeft niet al te lang geleden nog kostuums van Ratchet & Clank gehad en daar houdt het niet bij op. Opnieuw kan je nu unieke kostuums verwachten en dit keer gaat de samenwerking tussen Disney en Mediatonic Games.

Liefhebbers van de Disney klassieker The Jungle Book kunnen zich binnenkort als de personages uit dit verhaal kleden. Heb je altijd al koning van de jungle willen zijn? Dan is wellicht het Koning Louie-kostuum wat voor jou. Verder kan je nog als de vriendelijke Baloo de Beer rondlopen of als de onverschrokken Mogwli als laatste overblijven. Wil je liever de slechterik uithangen? Dan kan je je tanden laten zien met de Shere Khan-outfit.

Hieronder kan je de trailer bekijken die deze kostuums kort in beeld brengt. Tot slot hebben we ook nog een overzichtje van wanneer de kostuums beschikbaar zijn.