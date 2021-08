De nieuwste set binnen de Pokémon TCG: ‘Evolving Skies’, is nog maar net uitgebracht of de eerstvolgende set is al uit de doeken gedaan. Die set zal naast een reeks aan gloednieuwe kaarten ook een nieuwe mechanic met zich meebrengen.

De aankomende set krijgt de naam Fusion Strike en introduceert de Fusion Strike Style mechanic, die zich focust op teamwerk en het aantal speelkaarten op het speelveld. Fusion Strike Pokémon zijn namelijk het krachtigst wanneer andere kaarten met dezelfde Battle Style gebruikt worden, al zijn er ook speciale energiekaarten en trainerkaarten die ook de nieuwe mechanic bevatten.

Voor de geïnteresseerden zijn de Build & Battle boxen beschikbaar bij diverse retailers vanaf 30 oktober 2021. De officiële launch van de set staat gepland op 12 november 2021.

Met ook de aankomende 25th Celebration set die rond dezelfde periode verschijnt, wordt het alvast diep in de portemonnee tasten. Waar kijk jij het meest naar uit? De Fusion Strike set of de 25th Celebration set? Laat het ons weten in de comments.