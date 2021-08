BioShock: The Collection ligt alweer vijf jaar in de winkelrekken. Met het in dikke nevelen gehulde vierde deel nog ver achter de horizon, hebben fans van de franchise dus niet direct iets nieuws om hun hart aan op te halen. Of het moest likkebaarden voor een hypothetische remaster in de Unreal Engine 5 zijn.

Modder noodlespagoodle had BioShock eerder al geremasterd in de Unreal Engine 4 en herhaalt dat kunstje nu voor de vijfde iteratie van de engine. De onderstaande video toont het knappe resultaat. Vooraleer je té enthousiast wordt: het betreft hier slechts een klein deel van de game – als technisch kunstje, zeg maar.

Plannen voor een volledige remaster zijn er niet, al zouden die waarschijnlijk toch tegen een copyright claim van Take-Two Interactive aanlopen. Niets belet ons echter om te dromen van meer…