Iedere week wordt de Epic Games Store voorzien van één of meerdere gratis games en dat was afgelopen week ook het geval. Borderlands 3 was namelijk de ‘mystery title’, die plots gratis in de store verscheen en ook nu worden spelers getrakteerd op een erg mooie titel. Zo is BioShock: The Collection nu tijdelijk gratis beschikbaar.

Je kan deze collectie gratis claimen tot en met 2 juni. In deze collectie tref je BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered en BioShock Infinite: The Complete Edition aan. Over een aantal dagen zal de volgende gratis game worden aangekondigd. Mocht je gebruik willen maken van deze gratis deal, dan kan je daarvoor hier terecht.

Wil je meer weten over de vernieuwde uitgave van deze titels? Check dan zeker even onze review van BioShock: The Collection.