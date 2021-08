De nieuwste game ontwikkeld door Wemade Co. Ltd genaamd MIR4, is nu eindelijk verkrijgbaar via iOS, Android en pc via Steam daar waar deze game in Zuid-Korea al beschikbaar was sinds november vorig jaar. Daar was het gelijk een razend succes. Nu komt de game naar maar liefst 170 andere landen en dat in 12 talen.

Door middel van blockchain technologie heeft MIR4 een unieke in-game economie weten op te zetten, die de ontwikkelaar zelf omschrijft als “play2earn”. Dit systeem werkt met DRACO en het is ’s werelds eerste op blockchain gebaseerde uitwisselbare munt, die een connectie vormt tussen de economie van de online game en de echte wereld. Hierdoor kunnen in-game items worden omgezet naar NFT’s.

Voor wie daar meer over te weten wil komen, kun je de onderstaande trailer bekijken. Deze video geeft een zeer duidelijke uitleg van hoe dit allemaal precies werkt. Daaronder een trailer met meer footage van MIR4 zelf, zodat je een goede indruk krijgt.