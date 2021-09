Preview | Lost in Random – Het valt vandaag de dag niet mee om als ontwikkelaar nog origineel uit de hoek te komen. Toch lijkt de Zweedse studio Zoink daar weinig moeite mee te hebben. Titels zoals Fe, Flipping Death en Ghost Giant zijn stuk voor stuk unieke ervaringen die daadwerkelijk iets anders proberen te doen. Nu is dat natuurlijk geen garantie voor succes, maar dat lijkt de Zweden niets uit te maken. Lost in Random is namelijk een culminatie van hun eerdere werk. De dialogen zijn net zo snedig als in Flipping Death. Qua mysterie doet de game niet onder voor Fe en het emotionele verhaal put inspiratie uit Ghost Giant. Na een uitgebreide presentatie en zelf uren met de game gespeeld te hebben, begrijpen wij in ieder geval waarom Electronic Arts er zo snel bij was om de game onder hun EA Originals label uit te brengen.

Totale willekeur

De game speelt zich af in het koninkrijk Random. Een sprookjesland met een wel erg donkere kant. Random wordt namelijk geregeerd door een kwaadaardige koningin die, dankzij een mysterieuze zwarte dobbelsteen, de touwtjes stevig in handen heeft. Zodra een kind twaalf jaar oud wordt, moet er van de koningin verplicht met haar dobbelsteen gegooid worden. Het aantal ogen bepaalt in welke van de zes gebieden in het koninkrijk het kind komt te wonen. Bij twee ogen eindig je in Two-Town, een magische plek vol dualiteiten en gespleten persoonlijkheden, waar geen enkele dag hetzelfde is. Als je geluk hebt, dan slaag je er in om zes ogen te gooien, zodat je bij de koningin mag komen wonen in Sixtopia. Iedereen beweert dat het een paradijs is, maar er is nog nooit iemand teruggekeerd en niet alles is wat het lijkt te zijn.

Lost in Random begint in Onecraft, het armste gebied in het koninkrijk, waar de meisjes Even en Odd samen met hun ouders wonen. De game gaat van start op het moment dat Odd op haar twaalfde verjaardag zes ogen gooit en wordt meegenomen door de kwaadaardige koningin en haar handlangers. Even blijft met een gebroken hart alleen achter totdat zij exact een jaar later een vreemd signaal ontvangt. Het lijkt erop dat Odd in gevaar is. Vastberaden sluipt Even ‘s nachts stiekem het huis uit en volgt het signaal naar de Valley of Dice, een mysterieuze plek die de bewoners van Random allang zijn vergeten. Het duurt niet lang voordat zij daar een levende dobbelsteen vindt en die zijn ten strengste verboden. Toch neemt Even haar nieuwe metgezel Dicey mee op sleeptouw en vanaf dan gaat het avontuur pas echt van start.

Even lekker dobbelen

Dat verbod op dobbelstenen is er niet voor niets. Want hoewel Dicey er onschuldig uitziet, beschikt hij over verschillende krachten die tijdens de gevechten goed van pas komen. Even kan zelf namelijk niet zoveel doen. Haar katapult doet vijanden geen schade, maar iedere tegenstander beschikt over blauwe kristallen die van het lichaam geschoten moeten worden. Het is dus steeds een kwestie van aanvallen ontwijken en voldoende kristallen verzamelen totdat het metertje gevuld is. Dat is belangrijk, want zodra jij voldoende energie hebt verzameld, kun je met Dicey dobbelen en zo de toepasselijk genaamde Dicemension openen. De tijd wordt vervolgens stilgezet en in een nieuw menu krijg je een overzicht te zien van alle kaarten die je tot dusver hebt verzameld en welke daarvan je in het huidige gevecht kunt inzetten.

Er zijn vijf verschillende categorieën. Je hebt kaarten die je van een tijdelijk wapen voorzien of die specifieke schade doen, maar er zijn ook kaarten die gevaren opleveren. Denk hierbij aan een bom die je tactisch op het slagveld plaatst en direct laat ontploffen op het moment dat de tijd weer gaat lopen. Pas echter wel op, want anders blaas jij jezelf nog op. Tot slot zijn er nog kaarten die je een beetje vals laten spelen of die je helpen met je verdediging, zoals je gezondheid bijvullen tijdens een gevecht. Het staat je vrij om zelf een deck kaarten samen te stellen, maar vergis je niet, Lost in Random is geen zogenoemde deck building game. Verwacht dus geen Hearthstone taferelen. De ontwikkelaar benadrukt dat het meer gaat om het overbrengen van de tabletop ervaring, aangezien dat het centrale thema van Lost in Random is.

Inspiratie in overvloed

Voor de vormgeving van Lost in Random is er vooral gekeken naar het werk van Tim Burton. De regisseur heeft een lange en uitstekende staat van dienst, maar het ging de ontwikkelaars met name om de films The Nightmare Before Christmas en Alice in Wonderland. Al zouden bepaalde personages uit de game ook niet misstaan in de film Corpse Bride. De macabere uitstraling wordt verder geïnspireerd door het werk van de kunstenaar Shaun Tan. Die verschillende invloeden worden moeiteloos tot een herkenbaar, maar tegelijkertijd ook een uniek geheel gesmeed. Voor de dialogen in Lost in Random is niemand minder dan Ryan North gestrikt. De bekroonde schrijver tilt de kwaliteit naar een nieuw niveau en dat is tijdens het spelen goed te merken. De dialogen zijn gevat en de personages komen echt tot leven.

Over spelen gesproken: los van het vechten, is Lost in Random een verhaalgedreven lineaire ervaring. Er is ruimte om de omgeving te verkennen, maar je gaat wel steeds van punt A naar punt B. Dat verkennen loont overigens altijd, want door verstopte vazen met je katapult kapot te schieten, verdien je geld en dat heb je nodig om kaarten te kopen. Er zijn ook bladzijdes te vinden die het achtergrondverhaal verder uitdiepen en je komt heel wat personages tegen die opdrachten voor je hebben. Zoals eerder gezegd is het een narratieve ervaring, dus er wordt flink wat gepraat. Sterker nog, er is een optie om het vechten helemaal uit te schakelen en over te slaan. Er is echter maar één einde, waardoor jouw keuzes tijdens de dialogen geen andere conclusie opleveren. Wees echter gerust, het uitstekende stemmenwerk blijft fijn om te horen.

Voorlopige conclusie

Een duister sprookje geïnspireerd door het werk van onder meer Tim Burton en opgebouwd als een tabletop ervaring? Lost in Random heeft verder niets nodig om ons nieuwsgierig te maken. Nu we de game echter urenlang hebben gespeeld, kijken wij ongeduldig uit naar de release. De game loopt over van sfeer, het stemmenwerk is fantastisch en visueel heeft het een unieke uitstraling. Hoewel wij een vroege versie hebben gespeeld, verliep dat al vlot en zonder bugs. Alleen de camera werkt soms niet mee, maar echt storen doet dat niet. De game draait dan wel om willekeur, wij hoeven geen dobbelsteen meer te gooien om te weten dat jullie iets moois te wachten staat. Lost in Random komt op 10 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc uit.