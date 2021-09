Het was al even bekend dat het filmen van de The Last of Us tv-serie in volle gang was en nu weten we ook dat het schieten van de pilot (eerste aflevering) in z’n geheel is afgerond.

Kantemir Balagov is één van de regisseurs die een tweetal afleveringen van de serie zal maken en daar valt ook de pilot onder. Balagov laat via Instagram weten dat deze pilot dus is afgerond qua filmen.

Wanneer The Last of Us bij HBO te zien zal zijn is nog niet bekend. Aangezien de serie nog niet zo lang in productie is, zal dit op zijn vroegst begin 2022 zijn.