Pas konden we nog melden dat Toshihiro Nagoshi zal vertrekken bij SEGA en dit keer verliest Bandai Namco een veteraan. Ongeveer 25 jaar geleden begon Motohiro Okubo bij (destijds) Namco, waar hij als producent zoal aan Tekken 7 en Pac-Man 99 gewerkt heeft. Hij is Namco vooral dankbaar dat hij de juiste mensen heeft mogen ontmoeten tijdens de ontwikkeling van SoulCalibur VI. Hieronder de tweet die er verder op ingaat.

Ondanks dat het niet de minste titels zijn waar hij aan gewerkt heeft, is de beste man toe aan verandering. Zo zal hij bij een ander bedrijf in deze industrie te werk gaan, dit in Shibuya te Tokio. Welk bedrijf dit precies is, is nog niet prijsgegeven, maar met wat Google werk is onder ander YS Net daar te vinden. Dit is de ontwikkelaar die verantwoordelijk was voor Shenmue III, dit onder leiding van Yu Suzuki.

Tijd zal leren waar Okubo zijn carrière zal voortzetten.