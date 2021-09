Van de week lieten we al weten dat Eugene Jarvis geïnteresseerd is om eventueel de originele trilogie van de Cruis’n franchise uit te brengen voor de Nintendo Switch. Hoewel dit nog toekomstmuziek is, hebben wij wel alvast een mooie trailer van de aankomende game Cruis’n Blast voor je, waarin de verschillende auto’s in de spotlights staan.

Het is lekker over-the-top en de wagens verschillen van gelicenseerde voertuigen tot de meest absurde creaties. Check het hieronder en noteer 14 september in de agenda, de dag waarop Cruis’n Blast uitkomt.