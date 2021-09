De racer van Codemasters Racing ligt al sinds 11 november afgelopen jaar in de schappen en met enige regelmaat wordt de game van nieuwe updates voorzien. Dit is nu ook weer het geval, want update 6.00 is nu beschikbaar om te downloaden. Naast bug fixes en andere probleemoplossingen, brengt deze update ook nog wat nieuwe (betaalde) content met zich mee.

Zo is het Wild Spirits Content Pack nu beschikbaar en deze voegt twee nieuwe auto’s aan de game toe. Via dit pakket kan je aan de slag met de Ford Bronco Wildtrak 2021 en de ProDrive Hunter. Verder zijn er nieuwe Career events beschikbaar, alsook twee nieuwe maps afkomstig uit de Morocco Stampede. Dit pakket wordt los verkocht voor € 7,99, maar zit inbegrepen bij de Amplified/Year One Edition van DiRT 5.

Hieronder kan je de volledige patch notes bekijken van update 6.00 en in onze review lees je meer over de game.