In de zomer zijn we al flink verwend met de E3, en de gamescom is nog maar net achter de rug, toch blijft het daar niet bij. De Tokyo Game Show komt eraan deze herfst en Square Enix heeft alvast laten weten dat zij een show zullen geven van maar liefst 50 minuten.

Wat voor moois we mogen verwachten is nog niet bekend, maar er wordt natuurlijk gehoopt op nieuws over Final Fantasy XVI. Over deze game is op het moment nog zo goed als niks bekend. Al liet producer Naoki Yoshida tijdens een livestream eerder dit jaar weten dat hij niet kan beloven dat ze de game dan al zullen laten zien.

Gelukkig komt Square Enix aan titels niets tekort. Voor de hand ligt dat Marvel’s Guardians of the Galaxy en Final Fantasy XIV’s Endwalker uitbreiding aan bod zullen komen tijdens de show. Ook de mobiele gamers onder ons mogen meer nieuws over titels zoals Final Fantasy: The First SOLDIER en Hitman Sniper: The Shadows verwachten.

De show zal plaatsvinden op 1 oktober om 13:00 uur. Welke games denk jij dat Square Enix zal laten zien tijdens de Tokyo Game Show?