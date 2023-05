Square Enix heeft een gloednieuwe trailer uitgebracht voor de aankomende grote content update in Final Fantasy XIV. De 6.4 update genaamd The Dark Throne is vanaf 23 mei beschikbaar op pc en PlayStation.

De update zet het hoofdverhaal van de MMO voort en brengt daarnaast ook nieuwe trials, een nieuwe dungeon én de laatste set raids in de Pandæmonium raid series. Het Duty Support System wordt nu verder uitgebreid met ondersteuning voor Stormblood dungeons, spelers zullen nu deze dungeons ook met computergestuurde partyleden kunnen doorspelen.

Verder worden er nieuwe routes toegevoegd voor Ocean Fishing, wordt er nieuwe content en ranks toegevoegd aan Island Sanctuary en zul je verder kunnen gaan met de Tataru’s Grand Endeavour quest reeks.

De volgende patch, update 6.45, zal de level cap voor de Blue Mage job naar level 80 verhogen, de Hildibrand quests voortzetten, een nieuwe variant dungeon introduceren en meer. Je kunt de Final Fantasy XIV: Endwalker patch 6.4 trailer hieronder bekijken.