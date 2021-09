Als het gaat om Sony en zijn studio’s, is het allesbehalve een saaie gebeurtenis. Niet zo lang geleden hebben zij natuurlijk Housemarque mogen verwelkomen in de PlayStation familie, waarvan gezegd mag worden dat het een mooie aanwinst is. Maar aan de andere kant van de zee kent het verhaal rondom de studio’s iets meer tumult. Zo is Japan Studio praktisch opgedoekt en in ruil daarvoor hebben wij Team Asobi gekregen. Ook niet verkeerd, want laten we eerlijk wezen: de Astro Bot games zijn geweldig.

Toch heeft Japan Studio een bepaalde nostalgie voor ons, zeker als je het portfolio van de ontwikkelaar er eens bij pakt. Hermen Hulst heeft de gamers laten weten dat er nog steeds een focus ligt op Japanse studio’s en dit lijkt met de laatste geruchten bevestigd te worden. Deze geven aan dat Sony een nieuwe studio in Japan heeft opgericht en die zou sinds 2020 al bezig zijn met een nieuwe game. Dit is dus voordat Team Asobi opnieuw ingericht werd, dus Sony is al die tijd al iets aan het bekokstoven.

Wat zal deze nieuwe studio ons dan brengen, vraag je je af? Nou, hier zijn ook al een paar broodkruimels van te vinden. Zo zouden veteranen afkomstig van Capcom (Resident Evil team), Konami en Square Enix aangenomen zijn om aan een nieuw project te werken. Daarmee wil Sony een AAA-topper maken, vergelijkbaar met games die Capcom heeft met Resident Evil, Monster Hunter en Devil May Cry als enkele voorbeelden, of zelfs een bijzondere soort avontuur wat we kennen van een Metal Gear Solid. Het kan een beetje van alles zijn, maar de titels die zeker Capcom ons de laatste jaren gebracht heeft, zijn niet van de minste kwaliteit en passen goed in het Sony repertoire.

Microsoft heeft eigenlijk deze zet al gedaan met The Initiative, waar een hoop grote namen uit de industrie samen zijn samengekomen om aan de nieuwste Perfect Dark titel te werken. Sony wil met de nieuwe studio in Japan dezelfde soort stap maken, wat alleen maar voor mooie resultaten kan zorgen voor de gamer. In de komende maanden zouden we meer details mogen verwachten over deze nieuwe studio, zoals de naam en het soort project.

Hoewel dit een gerucht is, en je er rekening mee moet houden dat je het met een korrel zout moet nemen, lijkt dit wel plausibel, gezien de ingrijpende gebeurtenissen rondom de Japanse studio van Sony. Sony is immers bewust dat games die afkomstig zijn uit Japan inherent zijn aan het imago van Sony PlayStation.