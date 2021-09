Rockstar Games heeft weer een nieuwe update voor GTA Online uitgebracht en net zoals in de voorgaande weken speelt de Los Santos Tuners toevoeging nog steeds een rol. Zo is er weer een nieuwe auto beschikbaar om te testen op de testbaan en een recent verschenen auto is nu ook daadwerkelijk te koop.

Daarnaast kun je natuurlijk weer het nodige aan GTA$ en RP verdienen middels diverse activiteiten en voor het gemak hebben we alles hieronder op een rijtje gezet, zodat je precies kan zien wat deze update zoal doet.

Driedubbele GTA$ en RP op Tiny Racers

Dubbele GTA$ en RP voor alle DJ-verzoekmissies en voltooide overvalcontracten

Nieuwe testritten: de nog niet uitgebrachte Karin Previon is beschikbaar om te testen op de LS Car Meet, naast de Vapid Dominator GTT en Übermacht Cypher

Lucky Wheel-hoofdprijs: Dundreary Landstalker XL

Gratis Negative Speed Demon Livery voor alle Übermacht Cypher-bezitters

Nieuw voertuig: Übermacht Cypher

Nieuw overvalcontract: The Union Depository

Op zoek naar een nieuw voertuig? Dan is het wellicht interessant om even naar de onderstaande te kijken, gezien die allemaal met korting verkrijgbaar zijn.

Dinka Jester RR – 30% korting

Grotti Itali RSX – 40% korting

Benefactor Krieger – 40% korting

Progen Emerus – 40% korting

Nagasaki Weaponized Dinghy – 40% korting

Mammoth Tula – 40% korting

Verder is er nog een korting van 20% van kracht op alle Auto Shops en via Prime Gaming kun je natuurlijk ook nog wat bonussen verwachten. Als je jouw Social Club-account aan je Prime Gaming koppelt, dan krijg je ook deze week weer een bonus van GTA$100K. Verder profiteer je dan van 35% korting op de Obey Tailgater S en van 80% korting op de Vapid Flash GT.