Alhoewel het goed gaat met de verkopen van de nieuwe consoles, zijn er al sinds launch flinke tekorten. Dit zal volgens Toshiba voorlopig niet anders worden.

Het Japanse bedrijf heeft tegenover Bloomberg laten weten dat zij van mening zijn dat het wel eens tot eind 2022 kan duren voordat er meer consoles op de markt komen. Toshiba kan in sommige gevallen de komende 12 maanden niet honderd procent leveren wat bedrijven vragen.

In het ergste geval kan dit zelfs nog doorzetten tot 2023.

“The supply of chips will remain very tight until at least September next year. In some cases, we may find some customers not being fully served until 2023.”