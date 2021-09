In juni werden er al broodkruimels gevonden die op een eventuele remaster van Alan Wake zouden wijzen. De bekende Twitteraar Wario64 heeft een bericht de wereld in geholpen, waaruit blijkt dat Alan Wake Remastered geen fabeltje meer is.

Zo zou volgens de Taiwanese webshop Rakuten de game op 5 oktober uitkomen voor de PlayStation 4 en 5, Xbox (One en Series X|S) en pc. Hieronder kan je de tweet bekijken.

De officiële bevestiging zal waarschijnlijk spoedig volgen en met de geruchten dat Alan Wake 2 in ontwikkeling zou zijn, is het dan ook niet heel gek dat het eerste deel nieuw leven ingeblazen wordt.