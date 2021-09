Zoals je misschien al weet is Hitman II één van de PlayStation Plus games van september, die gisteren live zijn gegaan. De game is natuurlijk al een topper, maar de gelukkige eigenaren van een PlayStation 5 kunnen een leuk trucje uithalen, waardoor je de game in een 4K resolutie met 60 frames per seconde én DualSense ondersteuning kunt spelen.

Via het Hitman III Free Starter Pack kun je namelijk de missies van Hitman II spelen. In essentie zorgt dit ervoor dat de missies uit het tweede deel overgeheveld worden naar de geüpdatete engine van Hitman III. Zodoende kun je dus profiteren van de eerdergenoemde grafische upgrades, maar ook van een aantal kleine gameplay verbeteringen, zoals de camera.

Zodra je de Hitman III launcher hebt geïnstalleerd, kun je via de in-app interface de Hitman III Access Pass voor Hitman II binnenharken en daarna de missies starten. Veel succes, stille killers!